Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своими мыслями о поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO). Слова наставника приводит fightnews.info:

Я бы подождал с боем против Усика. Я знаю, что Турки Аль аш-Шейх говорит об этом, и, возможно, всё к этому придёт, но для меня, если бы я был с Мозесом, я бы сказал: пусть он проведёт ещё один-два боя, прежде чем подниматься на вершину Эвереста. Пусть покорит ещё несколько вершин, а потом будем готовы к главной.

Я не хочу видеть бой с Усиком. И я очень откровенен в том, почему. Я хочу, чтобы Александр красиво ушёл в закат. Я не говорю, что он не сможет его победить. Я никогда не выступлю против Усика в поединке с кем-то другим – он настолько особенный. Но, на мой взгляд, на этом этапе карьеры, после его следующего боя, позвольте ему уйти.