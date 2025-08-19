Денис Седашев

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался о возможном бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO).

По словам новозеландца, он заинтересован в поединке с украинцем, однако понимает, что Усику нужен отдых после насыщенного периода в карьере. Слова приводит Seconds Out.

Да, безусловно, я хочу бой с Усиком. Он — отличный чемпион, заслужил время с семьей и отпуск. Знаю, что у него есть травма, и он должен восстановиться. Но то, что он сделал в боксе, невероятно. Я хочу испытать себя против лучших, а лучший сегодня — это именно Усик. Джозеф Паркер

В конце июля WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером. Александр подал запрос с просьбой отложить переговоры.

Усик получил от WBO отсрочку для переговоров относительно боя с Паркером.