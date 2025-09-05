Олег Шумейко

Майк Тайсон в интервью Ring Magazine отметил Эвандера Холифилда как лучшего бойца, с которым он когда-либо делил ринг:

Великий чемпион: подбородок, сердце, решимость, трудовая этика, манеры поведения. Майк Тайсон

Отметим, что боксеры провели 2 поединка – в 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом в 11-м раунде, а бой 1997 года завершился известным откушенным ухом и дисквалификацией «Железного Майка».

Напомним, что Майк подписал контракт на поединок с Флойдом Мейвезером.