Барриос перевесил Райана за неделю до боя в Лас-Вегасе
Дополнительных проверок к официальной процедуре не предусмотрено
около 1 часа назад
Американский боксер полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) и чемпион WBC в этом весе Марио Барриос (29-2-2, 18 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания за неделю до очного поединка.
Барриос показал вес 150,6 фунтов (68,3 кг), а Гарсия – 149,4 фунта (67,7 кг) при допустимом лимите 152 фунта.
Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил результаты. Дополнительных проверок до официального взвешивания не предусмотрено.
Бой Райана и Барриоса состоится 21 февраля на шоу в Лас-Вегасе.
Свой единственный бой в полусреднем весе Райан проиграл американцу Роландо Ромеро. Эта победа принесла Ромеро регулярный титул WBA, впоследствии боксер был повышен до статуса полноценного чемпиона.
Барриос свои два последних поединка завершил вничью, в частности – против 46-летнего Мэнни Пакьяо.
Напомним, Гарсия отказался от 20–25 млн за бой с Полом.