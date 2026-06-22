Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью оценил перспективы Рико Верховена (1-1, 1 КО) в профессиональном боксе после поражения от Александра Усика (25-0, 16 КО).

Британский эксперт сравнил этот поединок со встречей Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну, отметив, что стиль Верховена стал понятным для потенциальных соперников. Белью предостерег бойца от поединков с Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) или Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) из-за высокого риска пропустить тяжелые удары.

Мне кажется, мы увидели что-то вроде боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну. И, к сожалению для Рико, записи этого боя уже доступны всем. Соперники увидят, что он может предложить. Он еще недостаточно долго выступает в боксе, чтобы изменить свой стиль. Это и есть его стиль.

Думаю, он находится в очень опасной ситуации и ему стоит сосредоточиться на Александре Усике и держаться подальше от других. Если его выпустить против Даниэля Дюбуа или Энтони Джошуа, это будет совсем другое противостояние. Там тебя ждут по-настоящему сокрушительные удары.