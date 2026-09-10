Владимир Кириченко

Представляем расписание матчей мужской сборной Украины по волейболу на чемпионате Европы-2026.

Украина в четвертый раз подряд сыграет на континентальном первенстве, все разы команда доходила до плей-офф.

Всего в турнире сыграют 24 национальные сборные, которые разделены на 4 группы. В следующий раунд выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

Украина свои матчи группового этапа проведет в Софии, где сыграет против Болгарии, Польши, Северной Македонии, Португалии и Израиля.

Трансляция матчей будет доступна на «Суспільне спорт».

Расписание матчей Украины на Евро-2026 по волейболу:

10 сентября, четверг

19.00 Израиль – Украина

11 сентября, пятница

16.00 Украина – Северная Македония

12 сентября, суббота

19.00 Болгария – Украина

14 сентября, понедельник

16.00 Украина – Португалия

15 сентября, вторник

19.00 Польша – Украина

Состав сборной Украины на Евро-2026