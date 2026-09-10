Расписание матчей сборной Украины на мужском Евро-2026 по волейболу
Наша команда проведет игры группового этапа в Софии
Представляем расписание матчей мужской сборной Украины по волейболу на чемпионате Европы-2026.
Украина в четвертый раз подряд сыграет на континентальном первенстве, все разы команда доходила до плей-офф.
Всего в турнире сыграют 24 национальные сборные, которые разделены на 4 группы. В следующий раунд выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
Украина свои матчи группового этапа проведет в Софии, где сыграет против Болгарии, Польши, Северной Македонии, Португалии и Израиля.
Трансляция матчей будет доступна на «Суспільне спорт».
Расписание матчей Украины на Евро-2026 по волейболу:
10 сентября, четверг
19.00 Израиль – Украина
11 сентября, пятница
16.00 Украина – Северная Македония
12 сентября, суббота
19.00 Болгария – Украина
14 сентября, понедельник
16.00 Украина – Португалия
15 сентября, вторник
19.00 Польша – Украина
Состав сборной Украины на Евро-2026