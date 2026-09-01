Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) для Boxing News 24/7 прокомментировал победу обладателя титула IBF в супертяжелом весе хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) над британским проспектом Мозесом Итаумой (14-1, 12 КО).

«Если у тебя такой высокий бойцовский IQ, как о тебе говорят, – а навыки у тебя есть. То твой боксерский IQ на посредственном уровне, брат, а твой угол еще хуже.

Ты не видел, что этот парень просто защищался против тебя? Это все, что он делал. Ты выкладываешься на полную, пытаясь добиться нокаута. Вот что бывает, когда пытаешься выжать нокаут любой ценой».