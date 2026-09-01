Экс-чемпион мира «разнес» Итауму за бой против Хрговича
Звезда американского бокса дала совет Мозесу
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) для Boxing News 24/7 прокомментировал победу обладателя титула IBF в супертяжелом весе хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) над британским проспектом Мозесом Итаумой (14-1, 12 КО).
«Если у тебя такой высокий бойцовский IQ, как о тебе говорят, – а навыки у тебя есть. То твой боксерский IQ на посредственном уровне, брат, а твой угол еще хуже.
Ты не видел, что этот парень просто защищался против тебя? Это все, что он делал. Ты выкладываешься на полную, пытаясь добиться нокаута. Вот что бывает, когда пытаешься выжать нокаут любой ценой».
29 августа Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде в главном поединке вечера бокса в Лондоне.
Напомним, Итаума выступил с первым заявлением после сенсационного поражения от Хрговича.