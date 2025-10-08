Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира британец Тони Беллью дал интервью на YouTube-канале своего известного соотечественника Карла Фроча, в котором поделился мнением о будущем абсолютного чемпиона мира в хевивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Александр Усик дважды победил Фьюри, и что дальше для него? Что он будет делать?

«Я не знаю. Что захочет. Когда я брал у него интервью на Лондонском колесе, я сел с ним, и он спросил, как я живу на пенсии — не скучно ли. Казалось, он задавал мне вопросы, которые я должен был задавать ему.

Он сказал, что хочет отдать что-то назад. Он хочет помочь Украине, быть частью тренерской работы в любительской системе. Он сказал: «У меня осталось два боя». Один уже состоялся, остался еще один. Он невероятен в том, что делает. Я не знаю, куда он пойдет дальше.

Нет боксера более достойного, чем Джозеф Паркер, по моему мнению, но теперь у него следующий бой, и это непросто. Фабио Ворли очень опасен. Это бой, который стоит посмотреть. Я действительно жду этого боя. Я думаю, что Паркер одолеет его благодаря опыту и умению, но удары Ворли достаточно сильны, чтобы сделать бой интересным и непредсказуемым».

Если Паркер справится, возможно, тогда он получит бой с Усиком и завершит карьеру.

«Не знаю, интересует ли это его. Посмотрите на Усика: за последние четыре боя он, вероятно, заработал около 200–300 миллионов. Он много бывал в Саудовской Аравии, а бой с Паркером не принесет такого резонанса».

Там будет где-то миллионов 10-15.

«Выйдет ли он на ринг за сумму менее 50 млн?».

Какой смысл?

«Улучшит ли его карьеру или наследие победа над Паркером? На самом деле нет. И это ему нужно взвесить. У него все еще есть голод к победам, потому что он не живет мотивацией – она приходит и уходит. Он живет благодаря преданности и дисциплине. Он ведет спартанский образ жизни. Он достиг всех целей, побывал на всех аренах мира и победил всех в их же доме. Больше ему нечего доказывать. Он замечательный амбассадор бокса и еще лучший амбассадор своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством».

