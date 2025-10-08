Экс-спарринг партнер Усика и россиянин Махмудов провели дуэль взглядов
Бой состоится на мероприятии в Шеффилде
6 минут назад
Дэвид Аллен / Фото - Sky Sports
Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) и россиянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO) провели дуэль взглядов.
Поединок состоится 11 октября в Шеффилде.
33-летний Аллен последний бой провел в мае, досрочно выиграв у Джонни Фишера.
36-летний Махмудов в июне победил Рикардо Брауна.
Ранее сообщалось, что Аллен может провести бой с Паркером или Вайлдером.