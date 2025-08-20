«Вы бы купили эту трансляцию». В команде Усика отреагировали на идею проведения поединка с Джейком Полом
Лапин заявил, что будут менять правила игры
40 минут назад
Фото: Instagra
Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью Boxing King Media высказался о потенциальном бое украинца с блогером Джейком Полом:
Это серьезно. Мы общались с командой Джейка Пола. Это будет хорошее шоу, хороший бой в США. Это будет хороший бой в другой обстановке. Это не бокс. AJ с Джейком Полом это ж... Это не боксерский бой.
В MMA. Вы бы купили эту трансляцию, чтобы посмотреть на Усика в MMA. Класс. Все соперники Джейка – это MMA-шники в боксе. А мы это изменим. Боксер будет драться по правилам MMA.
Напомним, что Александр получил отсрочку от переговоров о бое с Джозефом Паркером.