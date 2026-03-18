Владимир Кириченко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционирует поединок между обладателем титулов WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамиресом (48-1, 30 KO) и чемпионом WBC в полутяжелом дивизионе Давидом Бенавидесом (31-0, 25 КО). Об этом сообщила BoxingScene личность, связанная с поединком.

Это произойдет несмотря на споры из-за создания WBC специального пояса для победителя – несмотря на то, что никаких полных титулов WBC на кону боя не стоит, только титулы WBA и WBO Рамиреса.

WBO в настоящее время остается на своей позиции: если в поединке будет разыгрываться новый памятный пояс WBC «Tollan Tlatequi», бой не будет санкционирован. Цитирует BoxingScene президента WBO Густаво Оливери.

«Всемирная боксерская организация четко определила условия, при которых может быть предоставлено разрешение на санкционирование, в частности, в отношении чемпионских поясов, которые будут выставлены на кон, продемонстрированы и вручены. Мы ожидаем полного соблюдения этих требований от всех заинтересованных сторон, включая официальных промоутеров, которые были должным образом уведомлены».

Бой пройдет 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

