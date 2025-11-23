Чемпион мира по версиям WBC и WBA в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО) после победы над британцем Энтони Ярдом (48-1, 30 КО) поделился своими амбициями и планами на дальнейшую карьеру.

Американец подчеркнул, что стремится доказать свой уровень и стать среди лучших боксеров современности:

Я здесь, чтобы доказать свою силу. Критики будут говорить, что я не могу сделать то или иное, не хочу драться с тем или иным. Но когда я выхожу на ринг, я всегда одерживаю победу.

Я хочу быть таким же великим, как все мастера бокса. Я хочу быть на одном уровне с Александром Усиком, Теренсом Кроуфордом, со всеми этими парнями. У меня еще есть много времени. Мне 28 лет, и я просто хочу достичь настоящего величия.