Бывший чемпион мира в тяжелом весе Стив Каннингем (10-11) для World Boxing News поделился мыслями о обладателе титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе и чемпиона WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

«Я очень рад за Давида и его успех… Я знаю его уже некоторое время… Он стремится к величию, доминированию и выдающимся боям, даря болельщикам все, чего они желают.

Победа над Хильберто Рамиресом? Это феноменально – переходить в высшие весовые категории и доминировать так, как он это сделал… Я был очень впечатлён.

Усик? Да, это бой, который я хочу увидеть. Это было бы замечательным проявлением мастерства с обеих сторон. Бенавидес всегда выходит на ринг в отличной форме, готовый к бою и к победе.

Усик тоже, так что это был бы бой мечты».