Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью YouTube-каналу Daily Mail Boxing заявил, что не верит в победу Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО) над Александром Усиком (25-0, 16 КО), если они проведут поединок в рамках хэвивейта.

«Бенавидес слишком мелкий. Он слишком маленький. Мне нравится, как работает мозг Турки Аль аш-Шейха. Да, это здорово, но Бенавидес выглядит очень большим, когда смотришь на него по телевизору. Но кто его знает. Ты никогда не знаешь наверняка.

Я не думаю, что Бенавидес будет чувствовать себя достаточно хорошо в супертяжелом весе. Не думаю, что его сила останется с ним. Помните, что по ходу раундов ваша сила либо падает, либо растет, но с этим парнем ты никогда не знаешь, чего ожидать. Но если он поднимется в весе и победит Усика, то я уйду на пенсию и покину страну».