Владимир Кириченко

Промоутеры чемпиона WBC в тяжелом весе немца Ноэля Микаэляна (28-3, 12 КО) и обладателя титулов WBA и WBO в этом же дивизионе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО) ведут переговоры о проведении объединительного боя осенью.

Самсон Левкович и Дон Кинг провели длительный разговор в среду утром, пытаясь достичь соглашения. Левкович сообщил BoxingScene, что ожидает «вскоре заключить соглашение».

Он добавил, что они с Кингом настроены завершить переговоры о бое из-за взаимной заинтересованности в объединении титулов. Левкович отметил, что Бенавидес хочет стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

«Мы боремся не за трофеи. Мы хотим титулов. Мы хотим, чтобы Бенавидес оставил свое наследие. Опетая не может ничего предложить, кроме как провести хороший бой».

Ранее WBC санкционировала бой Микаэляна с Бенавидесом. Дэвид также владеет титулом WBC в полутяжелом весе.

Напомним, в команде чемпиона мира из США настроены побиться с Усиком.