Голландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал будущий бой против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Боец подчеркнул важность вызова и отметил, что его многолетнее доминирование на вершине является результатом системной работы, а не удачи. Слова приводит LuckyPunch.

Я провел годы, ставя себя в неудобные ситуации, испытывая себя и рос через это. Именно так я оставался на вершине более десятилетия. Это не было везением — это было создано трудом.

Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона на такой сцене… такое случается нечасто. Смотря на свой путь, я знаю: я не отворачиваюсь от таких моментов — я иду вперед. Я доверяю тому, что построил со временем, и знаю, что я приношу с собой. Я пришел, чтобы сделать это важным. Спасибо каждому, кто был рядом со мной на протяжении всего этого пути.