Лапин проведет бой против француза в андеркарде поединка Усик — Верховен
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) узнал имя своего следующего соперника. Обладатель титулов IBF International и WBA Continental выйдет на ринг против представителя Франции Бенжамина Мендеса Тани (9-1, 2 КО). Сообщает The Ring.
Поединок запланирован на 23 мая. Вечер бокса пройдет в египетской Гизе в андеркарде грандиозного противостояния между Александром Усиком и Рико Верхувеном.
Напомним, в своем последнем выступлении Лапин одержал убедительную победу над опытным латвийцем Кристапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО).
