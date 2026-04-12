Владимир Кириченко

Скандальный британский боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) победил бывшего чемпиона в первом полусреднем весе американца Реджиса Прогрейса (30-4, 24 КО) на вечере бокса в Лондоне.

Бой прошёл все 10 раундов. Бенн одержал победу единогласным решением судей – трижды 98:92.

Поединок состоялся на арене «Тоттенхэм Хотспур» в андеркарде Фьюри – Махмудов. Для Конора это был первый бой после перехода из Matchroom в Zuffa Boxing.

В 2025 году Бенн обменялся победами с Крисом Юбэнком-младшим – Крис выиграл поединок в апреле, Конор взял реванш в ноябре.

37-летний Прогрейс перед этим в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда выиграл бой у Джозефа Диаса и прервал серию из двух поражений подряд.

Напомним, Тайсон Фьюри переиграл Арсланбека Махмудова на шоу в Лондоне.