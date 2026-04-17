Официально: Обидчик Беринчика проведет реванш на шоу от Top Rank
около 2 часов назад
Бывший чемпион в легком весе американец Кишон Дэвис (14-0, 10 KO) проведет следующий бой со своим соотечественником Нахиром Олбрайтом (17-2-1, 7 KO).
Бой в рамках первого полусреднего дивизиона возглавит первое событие Top Rank на платформе DAZN. Об этом сообщает пресс-служба компании.
12-раундовый поединок состоится 16 мая на арене Scope Arena в Вирджинии, США.
В 2023 году Дэвис победил Олбрайта решением большинства судей, позже поединок признали несостоявшимся из-за положительного теста на марихуану Кишона.
В рамках андеркарда также выступят братья Дэвиса Келвин (15-1, 8 КО) и Кеон (4-0, 3 КО).
В соглавном бою Брайан Норман-младший (28-1, 22 КО) вернется на ринг против Джоша Вагнера (19-2, 10 КО).
Ранее WBO сделала Дэвиса официальным претендентом на титул.
