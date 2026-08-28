Бывший чемпион мира в легком дивизионе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для The Ring поделился ожиданиями от поединка с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).

«Он очень сильный и опытный боксер. Недавно он сражался за титул чемпиона мира, но проиграл. Теперь он стремится вернуться и сражается со мной... Я знаю, с каким соперником имею дело, поэтому отношусь к этому серьезно. С нетерпением жду встречи с ним после такого длительного перерыва.

Времени на промежуточный бой нет, и смысла я в этом не вижу. Поэтому мы сразу выходим на более высокий уровень.

Я сосредоточился на восстановлении здоровья после того боя [с Дэвисом]. Мне сделали операцию на плече, после чего был длительный период реабилитации. Также пришлось сделать небольшую операцию на носу. Во время боя Кейшон ударил меня плечом и сломал нос. Я узнал об этом сразу после поединка, когда проверился по возвращении домой, и сразу начал лечение.

В целом восстановление после двух операций заняло немало времени, ведь сначала нужно было вернуться в нормальную форму, а уже потом снова наращивать кондиции для бокса.

В то же время я проводил много времени с семьей. У меня жена и четверо детей, а недавно в Испании у нас родилась дочь Оливия. Так что помимо спорта я также был занят семьей и повседневными делами.

Я вложил много труда в подготовку к этому бою (против Ноукса – прим.): тренируюсь с начала 2026 года, готовясь к возвращению. Я понимаю, что ставки очень высоки: либо победа, либо конец моей профессиональной боксерской карьеры. Но я также рассматриваю другие варианты. Если я не смогу вернуться в бокс, то могу изменить направление... Бои на голых кулаках, ММА или К-1...

Я с радостью начну карьеру в другом виде единоборств, если так сложится. В любом случае, я упорно работаю, чтобы быть готовым на все 100 процентов. Готовься, Сэм. Это будет большой бой».