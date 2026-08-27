Денис Седашов

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры в профессиональном боксе.

Несмотря на возраст, украинский боксер сохраняет мотивацию выступать на ринге и стремится снова завоевать титул. Слова приводит LuckyPunch.

Возможно, годы уже подкрались, но психологически я все еще хочу боксировать. Еще 2-3 боя точно хочу провести, и этого будет достаточно. Но точно хочется уйти чемпионом. Денис Берінчик

Бой Беринчик — Ноукс пройдет 29 августа.

Беринчик - Ноукс, MEGOGO покажет первый бой украинца после восстановления от тяжелой травмы.