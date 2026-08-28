Владимир Кириченко

Украинский обладатель титула WBO European Виктор Выхрист (18-1, 11 КО) для Betting Insider поделился мыслями о поединке экс-чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) против британца Сэма Ноукса (18-1, 16 КО).

Насколько, по твоему мнению, реабилитация и возраст Беринчика реально скажутся на его скорости и выносливости против гораздо более молодого Ноукса?

«Во-первых, возраст и функциональные возможности у каждого человека разные, поэтому это зависит от самого боксёра. Как будет в этом случае, мы увидим в самом поединке, Денис вообще очень амбициозен, и я думаю, что он покажет настоящий бокс».

Ты сам проходил через серьезные физические испытания в карьере — насколько психологически трудно боксёру возвращаться на топуровень после травм, как это сейчас у Беринчика?

«Да, это нелегко, но всё зависит от мотивации и стимула самого боксёра, поэтому я думаю, в поединке мы всё увидим, но из опыта скажу так — это было тяжело».

Букмекеры дают Беринчику лишь 22-25% шансов на победу — это справедливая оценка или недооценка его опыта? И каким будет значение этого боя для дальнейшей карьеры Дениса в случае поражения или победы?

«Ну, ставки ставками, но всё зависит от желания и кондиций самого Дениса, от того как он провёл тренировочный лагерь и как он сейчас боксирует. Последний его поединок мы видели год назад, как он себя чувствует сейчас я не знаю, но не сомневаюсь в его амбициях, характере и мотивации».

Ноукс — молодой и амбициозный, для него это шанс заявить о себе. Насколько опасна именно такая мотивация для опытного чемпиона?

«Да, надо понимать что он опасен, он моложе и где-то быстрее, чем Денис, но у него меньше опыта, и всё покажет бокс и желание Дениса проявить себя и доказать всем вокруг, что он всё ещё на многое способен».

Дай конкретный прогноз: победа, поражение, раунд и каким образом — нокаутом или по очкам?

«Я 100% буду болеть за Дениса, желаю ему победы, но чисто моя профессиональная точка зрения, что победит молодость по очкам».

Поединок состоится 29 августа в андеркарде боя Мозеса Итаумы — Филиппа Хрговича. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

В последний раз Беринчик выходил на ринг в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO.

Беринчик — о бое с Ноуксом: «Или победа, или конец моей боксерской карьеры»