Украинский промоутер Александр Красюк поделился мыслями о сотрудничестве бывшего чемпиона мира в легком дивизионе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) с известным специалистом Юрием Ткаченко.

«Кто знает, будет ли фактор работы с Юрием Ткаченко большим плюсом для Дениса или нет? Денис – это очень непредсказуемый человек.

Денис и Юрий знакомы очень давно – они вместе выходили на ринг здесь в Лондоне, когда Беринчик стал серебряным призером Олимпийских игр. Пожалуй, никто не знает Беринчика лучше, чем Юрий Иванович, и, вероятно, никто не знает Юрия Ивановича так же хорошо, как Беринчик.

Работа, которую они провели вместе, хоть это и было всего три недели, наверняка даст свой результат».