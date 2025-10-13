Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) для Спорт 24 рассказал о своих карьерных планах.

Денис, что стоит за вашим заявлением о возможном бое по правилам боевых искусств К-1? Вы покидаете бокс?

«Не совсем так. Этот бой может состояться, потому что мы действительно ведем переговоры о кулачном поединке. Но, в то же время, мы ждем встречи британца и американца в боксе (Сэм Ноукс против Абдуллы Мейсона – прим.) В целом запланированы три боя, где я могу участвовать. Все потенциальные поединки открыты, потому что я пока не договорился о них на 100 процентов».

Вы к какому следующему бою склоняетесь?

«Многое будет зависеть от финансовой стороны. Тот, кто предложит наилучшие условия, тот и получит поединок».

Как вообще проходит восстановление после операций?

«На это нужно время. Как видите, ничего меня не беспокоит, форму поддерживаю, веду переговоры. Проведение боев не от меня зависит. Британец и американец, если ничего не изменится, разыграют титул WBO в конце ноября. Затем будем принимать решение».

То есть в этом году вы в ринг не выйдете?

«Думаю, потенциальным соперникам в боксе не хватит одного месяца на восстановление. У них бой запланирован на 24 ноября (бой Мейсона и Ноукса пройдет 22 ноября – прим.) в Саудовской Аравии. А я буду ждать. Когда определится соперник, сядем и согласуем условия контракта. Хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс шел быстрее, но он не зависит от наших желаний».

А вы планировали, где будете проводить следующие поединки?

«Да. Один хотим провести в Лондоне, а два кулачных боя в мешкогоне – в Украине».

По правилам К-1 в ринге можно использовать удары ногами, к которым, чтобы быть к ним готовыми, надо быть каратистом. Вас это не останавливает?

«Ни в коем случае. Меня больше знают как боксера, но также дважды становился чемпионом Украины по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Я не только заслуженный мастер спорта по боксу, но и мастер спорта по кикбоксингу».

В последний раз 37-летний украинец выходил на ринг в феврале 2025 года – проиграл Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. Этот пояс на данный момент вакантен, именно его 22 ноября разыграют Сэм Ноукс и Абдулла Мейсон.

Ранее Беринчик объявил о бое по правилам К-1.