Богачук: «Для меня моя весовая категория — лучшая»
Для украинца — честь выходить против самых сильных соперников
около 1 часа назад
Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 KO) высказался о уровне конкуренции в своем дивизионе. Слова приводит Best Womens Boxing Show PERIOD.
Для меня моя весовая категория — лучшая. Здесь выступает много сильных и интересных соперников, и это делает её одной из самых сильных.
Я счастлив, когда выхожу на ринг против серьёзных оппонентов, ведь именно тогда могу продемонстрировать свои лучшие навыки. Первая средняя весовая категория — действительно топовый дивизион.
Богачук готов провести бой с чемпионом мира из России.
