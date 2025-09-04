Украинский боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук (26-2, 24 KO) высказался о уровне конкуренции в своем дивизионе. Слова приводит Best Womens Boxing Show PERIOD.

Для меня моя весовая категория — лучшая. Здесь выступает много сильных и интересных соперников, и это делает её одной из самых сильных.

Я счастлив, когда выхожу на ринг против серьёзных оппонентов, ведь именно тогда могу продемонстрировать свои лучшие навыки. Первая средняя весовая категория — действительно топовый дивизион.