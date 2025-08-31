Богачук готов провести бой с чемпионом мира из России
Сергей высказался относительно своего конкурента по дивизиону
около 2 часов назад
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) рассказал, что хотел бы провести бой против российского чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 KO).
Цитирует Богачука boxingscene.com.
«Для меня главное — выиграть титул, и неважно, с кем я буду драться, чтобы его получить. Поединок с Бахрамом был бы интересным титульным боем, и если мой промоутер сможет организовать его, то давайте.
Я не знаю позиции Бахрама. Возможно, он хороший парень, возможно, он не поддерживает эту глупую войну. Он живет здесь [в Южной Калифорнии]. Он из Чечни. Он плохой только потому, что он из России».
13 сентября Богачук проведет реванш с Брендоном Адамсом во время вечера бокса Канело – Кроуфорд.
В марте 2025 года промоутер украинца Том Леффлер рассказал, что хочет организовать бой Богачука против Муртазалиева.
Муртазалиев завоевал титул в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая, и защитил его в октябре против Тима Цзю. Богачук 13 сентября проведет реванш против Брендона Адамса.