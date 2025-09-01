Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (26-2, 24 KO) в интервью BoxingScene прокомментировал свой реванш против американца Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

«Четыре года назад я совершил большую ошибку в бою с Брэндоном Адамсом. Теперь я должен исправить эту ошибку и показать людям, что я лучший боксер. Я лучший, я сильнее, и я это докажу. Доказать это в этот большой вечер будет очень интересно.

Я понял, что должен быть умнее, что должен быть готовым к длительному бою. Я совершал ошибки, потому что чувствовал усталость, а он был свежим.

В этом бою я знаю, что не могу выходить с опущенными руками, пытаясь идти вперед, поднимая подбородок вверх. Нет, мой подбородок должен быть опущенным. Я должен быть осторожным. Сейчас я другой. Сейчас я знаю, что могу позволить себе победить решением судей после 12 хороших раундов бокса. Я готов к 15 раундам.

Я должен показать всем, что четыре года назад я совершил большую ошибку. Я исправлю эту ошибку. Хочу показать всем, что я лучший боксер в этом весе. Я готов к титулу. Я готов ко всем. Поехали».