Богачук и Мозли-младший показали одинаковый вес перед мегабоем в Лас-Вегасе
Весы под боксерами показали 72,57 кг
около 1 часа назад
Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук (27-3, 24 KO) и американец Шейн Мозли-младший (22-5, 12 KO) уложились в лимит своей категории.
На официальной церемонии взвешивания перед шоу Zuffa Boxing 06 оба бойца показали идентичный результат — 72,57 кг.
10-раундовый поединок станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. Встреча состоится в ночь на 11 мая.
