Богачук: «Скоро будут интересные бои за титулы, я уже на высоком уровне»
Украинский средневес заинтриговал своих фанатов
около 2 часов назад
Украинский боксер среднего дивизиона Сергей Богачук (27-3, 24 KO) поделился своими карьерными планами.
Его слова передает «Чемпион».
«Моя позиция такая, что нужно быть постоянно в обойме. Постоянно проводить бои. Для меня самое плохое – это когда ты длительное время без поединков. А когда у тебя поединок за поединком, есть немного отдыха, потом снова бой – это классно. Моя стратегия – всегда держать себя в форме».
Все ваши фанаты очень ждут поединка за титул чемпиона мира, есть ли какие-то обещания от промоушена, когда же Сергей Богачук будет боксировать за титул чемпиона?
«Скоро будут интересные бои за титулы, я уже на высоком уровне. Поражение от Адамса меня немного отбросило назад, думаю, если бы не оно, я уже бы боксировал за титул. Но мы уже снова на пути и я уверен, что скоро будут интересные бои и титулы».
Напомним, 10 мая Богачук проведет бой против Шейна Мозли-младшего на шоу Zuffa.
