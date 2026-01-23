Гвоздик и Богачук проведут бои на шоу от компании президента UFC
Украинские боксеры выйдут на ринг в Лас-Вегасе
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) и боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-3, 24 КО) проведут следующие бои на шоу Zuffa Boxing 1 февраля. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.
Гвоздик будет драться против Радивое «Хот Рода» Калайджича (29-3, 21 КО), а Богачук в среднем весе встретится с россиянином Раджабом Бутаевым (16-1, 12 КО).
Главным событием вечера станет бой в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).
Шоу пройдет в Лас-Вегасе, все поединки будут 10-раундовыми.
В апреле 2025 года Гвоздик нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде. Богачук в сентябре уступил американцу Брендону Адамсу единогласным решением судей.
Zuffa Boxing – это совместный боксерский промоушен, созданный TKO и Sela, который возглавляют президент UFC Дэйна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.
Ранее австралиец Усик подписал контракт с промоушеном президента UFC.