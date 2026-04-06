Богачук проведет поединок против сына легенды бокса
Бой состоится на шоу Zuffa Boxing 06
около 1 часа назад
Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (27-3, 24 КО) следующий бой проведет 10 мая.
Соперник украинца Шейн Мозли-младший (22-5, 10 КО). Об этом сообщила пресс-служба ZuffaBoxing.
Как добавляет Ringmagazine, поединок станет главным событием боксерского турнира Zuffa Boxing 06.
Для Мозли это будет его первый бой в промоушене Zuffa Boxing. Он в последний раз дрался 6 декабря прошлого года, провел поединок против Хесуса Рамоса (24-1, 19 КО), которому уступил единогласным решением судей.
Американец до встречи с Рамосом выиграл пять боев подряд, включая победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира в среднем весе Дэниелом Джейкобсом в июле 2024 года.
35-летний Мозли – сын Шейна Мозли, бывшего чемпиона мира в среднем и полусреднем весе.
Ранее Zuffa Boxing подтвердила сотрудничество с Гвоздиком и Богачуком.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Материалы по теме
Богачук сравнил эпохи Усика и Кличко: на чьей стороне симпатии топового украинца?
около 2 месяцев назад