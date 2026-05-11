Богачук техническим нокаутом проиграл сыну легенды бокса
Украинский средневес снова потерпел поражение
около 1 часа назад
Сергей Богачук / Фото - Tapology
Украинский боксер среднего дивизиона Сергей Богачук (27-4, 24 KO) уступил американцу Шейну Мозли-младшему (23-5, 13 KO).
В 6-м раунде 35-летний Мозли отправил Богачука в нокдаун, а затем одержал победу техническим нокаутом.
Шейн получил бонус от Zuffa за одно из двух лучших выступлений вечера бокса.
Бой проходил в Лас-Вегасе, США.
