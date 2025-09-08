Мейвезер: «Майк Тайсон — один из тех парней, которые проложили мне путь»
Флойд считает «Железного Майка» легендарным чемпионом
около 2 часов назад
Фото: Marca
Флойд Мэйвезер перед поединком с Майком Тайсоном высказался в интервью Fox Sports о своем будущем сопернике:
Что ж, я хвалю Тайсона, потому что он один из тех парней, которые проложили мне путь к тому, где я сейчас, знаете, он легендарный чемпион. Единственное, что я могу сказать о Майке Тайсоне, это то, что все всегда пытаются судить Майка Тайсона. Он прожил свою жизнь так, как хотел это делать. Никто не может сказать, что бы он сделал, если бы был на его месте.
Напомним, что бой Мэйвезера и Майка Тайсона должен состояться в 2026 году.