Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) стал обладателем награды «Лучший зарубежный боксер года» по версии Британского совета по контролю бокса (BBBofC). Об этом сообщает BoxingScene.

39-летнего украинца отметили на церемонии награждения организации в Лондоне. Александр ответил своим видеообращением.

«Спасибо Британскому совету по контролю бокса за эту награду. Это очень особенное для меня. Надеюсь вскоре снова увидеться с вами в Великобритании. Еще раз спасибо».

В июле 2025 года Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне.

21-летний Мозес Итаума получил награду «Лучший молодой боксер года». Тренером года стал Бен Дэвисон.

Также была вручена награда «За заслуги перед боксом», которую получил Найджел Трэвис.

Ранее сообщалось, что Усик может провести трилогию с Фьюри в конце 2026 года.