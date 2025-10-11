Известный мексиканский наставник Абель Санчес для Boxing News рассказал о возможном бое британского боксера Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) против хорвата Филипа Хрговича (19-1, 14 КО).

«Конечно, мы с Филипом рассмотрели бы такой вариант.

Итаума – восходящая звезда, но ему еще нужно пройти определенные этапы, чтобы достичь уровня чемпионов. Кто знает, действительно ли он настолько хорош. Филип с удовольствием вышел бы против него на ринг. Я уже обсуждал это с ним – он был бы рад такому поединку.

Я бы даже предпочел, чтобы он провел три раунда, а не нокаутировал кого-то в первом, ведь это ничего не говорит о его развитии. В будущем его обязательно проверят на прочность, и было бы хорошо, чтобы он проходил такие испытания уже сейчас».