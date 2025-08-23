Бывший обладатель титула WBC International в супертяжелом дивизионе, 52-летний нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) для World Boxing News заявил, что намерен побить рекорд легендарного Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в хевивейте в истории.

«Приятно наконец-то вернуться на профессиональный ринг. Перерыв в 26 лет – это долгий срок. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Хочу стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас я в лучшей форме, чем когда победил Дэвида Туа в 1997 году и нокаутировал Криса Берда в 1999 году.

26 лет я тренировался как физически, так и ментально. Мне удалось закончить колледж, получить три высших образования, а сейчас я работаю помощником юриста. Когда разум и тело в гармонии, ты становишься невероятно опасным. Я самый опасный человек в боксе.

Усик греет мои пояса, а я иду за ними. Они у него в аренде, он не заплатил! Его не защитят».