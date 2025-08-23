Боксер-насильник стремится отобрать пояса у Усика
Он будет пытаться побить рекорд Формана
около 1 часа назад
Бывший обладатель титула WBC International в супертяжелом дивизионе, 52-летний нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) для World Boxing News заявил, что намерен побить рекорд легендарного Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в хевивейте в истории.
«Приятно наконец-то вернуться на профессиональный ринг. Перерыв в 26 лет – это долгий срок. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Хочу стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Сейчас я в лучшей форме, чем когда победил Дэвида Туа в 1997 году и нокаутировал Криса Берда в 1999 году.
26 лет я тренировался как физически, так и ментально. Мне удалось закончить колледж, получить три высших образования, а сейчас я работаю помощником юриста. Когда разум и тело в гармонии, ты становишься невероятно опасным. Я самый опасный человек в боксе.
Усик греет мои пояса, а я иду за ними. Они у него в аренде, он не заплатил! Его не защитят».
В 1999 году Айка обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму, где он провел следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксер вышел в декабре 2015 года.
Напомним, что Александр Усик оказался вне топ-10 P4P от BoxRec.