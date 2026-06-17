Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко для vRINGe прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО).

«Я как-то говорил, что там, где большие деньги, я там не ищу правды. Ну, просто, Усик… Как бы это сказать правильно… «Опустил» бокс, дал людям поговорить о том, что этот ваш бокс — ерунда, чепуха. Можно там с одним боем боксировать. То есть, как бы, блин, унизил наш вид спорта. Как Фьюри с Нганну.

Я думаю, что это больше шоу. Я не верю в какой-то прям суперпоединок. Сказали человеку: «Надо боксировать так, чтобы это было шоу. Чтобы это был бой. Хотя бы там 10 раундов или по очкам…» Не знаю… Не верю… Мне кажется, сейчас выйдет Джошуа с тем же Верховеном и точно так же, как с Нганну – нокаутирует за несколько раундов. Это же не боксер…»

Он (Усик – прим.) все время такой... Дисциплинированный боец. Ну а тут… Даже не знаю, что сказать... Я разочарован таким боем. Ну, блин, это же разный уровень. Человек из другого вида спорта пришел. Я не знаю… Может, Усик тогда не настолько хорош? Его так возвысили. А тут вышел чувак и на равных с ним бился. И даже не боксер… Как ни крути, Верховен – не боксер. Усик должен был его разбирать – легче, проще, увереннее».