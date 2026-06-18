Звездный нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО в боксе) предложил обладателю титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинцу Александру Усику (25-0, 16 КО) провести реванш.

«У меня было время все это обдумать. 24 мая мы подали официальную жалобу, потому что искренне считали, что есть серьезные вопросы относительно того, как был остановлен бой. 16 июня мы получили решение Комиссии.

В решении подтверждалось, что гонг, завершивший 11-й раунд, прозвучал еще до того, как рефери физически остановил бой. Официальный хронометрист подтвердил это. Врач на ринге также подтвердил, что после боя у меня не было признаков спутанности сознания или дезориентации. Комиссия считает, что ни одно из этих заключений не изменило результата боя.

Послушайте, никогда не шло о том, чтобы принизить заслуги Александра. Он один из величайших бойцов этого поколения, и я испытываю к нему огромное уважение за все, чего он достиг. Что остается со мной, так это чувство, что после одиннадцати незабываемых раундов на одной из величайших и эпических арен мира, история просто оборвалась, не дойдя до конца.

У Александра был сильный момент. Он поймал меня хорошо, и напряжение в бою ощущалось постоянно. Так бывает на этом уровне. Инерция может измениться в одно мгновение. В течение моей карьеры были моменты, когда люди думали, что всё кончено. В многочисленных боях за титул чемпиона мира я находил способы переломить течение событий и уйти с поднятой рукой. Таков мой характер. Никогда не сдаваться и всегда верить, что все еще не кончено, пока не прозвучит гонг. Без каламбура (возможно, немного).

Я искренне верю, что все заслуживали увидеть, как должен был закончиться этот бой. Болельщики не увидели 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть, чем всё закончится. Мне так и не представилась возможность узнать, был ли это один из тех вечеров, которые у меня были раньше.

А Александру не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не мог это оспорить. Так что для меня вывод очень простой. Давайте закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш. Решение суда ответило на правовые вопросы, но оставило еще один вопрос, который не дает покоя многим людям с той ночи: чем должна была закончиться эта история? Усик, я готов».