Хирн: «В реванше Усик гораздо убедительнее победит Верхувена»
Промоутер отметил, что украинский чемпион ищет только масштабные вызовы
26 минут назадПодписаться в
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о дальнейшем карьерном плане абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Британский функционер оценил потенциальные варианты для следующего боя украинского боксера. Слова приводит Ring Magazine.
По мнению Хирна, повторная встреча на ринге с Рико Верховеном имеет значительно большую финансовую и медийную ценность, чем проведение защиты титулов против Агита Кабайела (27-0, 19 КО).
Я считаю, что в реванше Усик значительно убедительнее победит Рико Верхувена. И с коммерческой точки зрения это гораздо более крупный бой, чем поединок с Кабайелом. Хотя бой с Кабайелом тоже велик. Это стадионный поединок и все такое. Но если ты находишься на том этапе карьеры, когда у тебя осталось один или два боя, зачем тебе биться с Кабайелом? Одна из проблем в предыдущем бою Усика заключалась в том, что, как мне кажется, он никогда по-настоящему не был настроен именно на этот поединок. Он тренировался максимально серьезно, но Усик — это человек наследия, человек великих достижений.
«Не думаю, хотя в боксе возможно всё»: Хирн оценил шансы на третий бой Усик — Джошуа.