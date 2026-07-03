Денис Седашов

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Рико Верхувен (1-1, 1 КО в боксе) поделился переживаниями после поражения в поединке против Александра Усика (25-0, 16 КО).

Нидерландский спортсмен признался, что после майского боя впервые за длительное время почувствовал психологическое выгорание и необходимость в паузе для переосмысления карьеры. Слова приводит De Telegraaf.

Поединок против Усика имел большее психологическое воздействие, чем я сам сначала думал. Впервые за много лет я шел после боя без ощущения того, что смог всё закрыть для себя. Не столько из-за того, что проиграл, ведь поражения — это часть профессионального спорта, сколько из-за чувства «незавершенности». Я впервые почувствовал потребность остановиться и осмыслить всё, что накопилось. Я всегда привык переступать через собственные границы. В прошлом месяце эти американские горки стали невыносимыми. Так появилась саморефлексия, которая заставила меня понять, что я больше не являюсь лучшей версией себя. Это осознание и то, что я должен был поделиться этим с Наоми, зная, что причиню ей боль, стало, наверное, самым сложным из всего. Но я чувствовал, что обязан ей этой честностью. Рико Верхувен

Напомним, в мае Александр Усик победил Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик может провести финальный бой в карьере против звезды ММА.