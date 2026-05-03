Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Слова приводит LuckyPunch.

Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже бренд, а не просто спортсмен, поэтому проводить такие перекрестные бои с другими видами спорта — это круто и для спорта, и для зрителей. Что касается боя, я вижу, что он стопроцентный фаворит, мне кажется, что Верхувен может быть опасным в первых 3-5 раундах, а после этого бой будет носить односторонний характер. Александр Гвоздик

Напомним, бой Александра Усика против кикбоксера Рико Верхувена запланирован на 23 мая. Поединок состоится в Гизе (Египет).

Аль Шейх уже подобрал Усику следующего соперника после Верхувена.