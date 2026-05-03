«Бой будет односторонним»: Гвоздик дал прогноз на поединок Усик — Верховен
Бой состоится 23 мая
28 минут назад
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Слова приводит LuckyPunch.
Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже бренд, а не просто спортсмен, поэтому проводить такие перекрестные бои с другими видами спорта — это круто и для спорта, и для зрителей. Что касается боя, я вижу, что он стопроцентный фаворит, мне кажется, что Верхувен может быть опасным в первых 3-5 раундах, а после этого бой будет носить односторонний характер.
Напомним, бой Александра Усика против кикбоксера Рико Верхувена запланирован на 23 мая. Поединок состоится в Гизе (Египет).
Аль Шейх уже подобрал Усику следующего соперника после Верхувена.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05