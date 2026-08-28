Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился мыслями о том, сможет ли его клиент, экс-владелец титула WBC в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) снова стать чемпионом мира.

«Денис был чемпионом мира WBO, сейчас в случае победы над Ноуксом он завоюет титул WBO Inter-Continental и дальше будет формировать полноценный титул.

Сможет ли он снова стать чемпионом мира? Когда мы подписали с ним контракт в 2016 году, не было ни одного человека в моем окружении, который бы сказал, что Беринчик станет чемпионом мира. Ни одного вообще, кстати, тогда мало кто верил и в Усика.

Но Денис Беринчик сражался за чемпиона мира, и, я уверен, это еще случится в будущем».