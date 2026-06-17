Бывший боец UFC Игорь Потеря не выступит на вечере бокса в Греции, который был запланирован на 27 июня. Украинский спортсмен сообщил в своем Telegram-канале, что поединок отменен из-за неприемлемых условий и отсутствия финансовых гарантий со стороны организаторов.

Потеря отметил, что бой согласовали еще месяц назад, и он должен был стать со-главным событием шоу. Однако организаторы затягивали с контрактом, а позже поставили бойца перед фактом, что за выступление не предусмотрен гонорар, а все расходы на логистику он должен покрыть самостоятельно. Кроме того, украинцу запретили взять на турнир собственного тренера. Вместо оплаты организаторы предлагали спортсмену «медийность» и возможность выступить перед легендами бокса.

... Я с удовольствием принял этот вызов. Несмотря на то, что всю свою карьеру выступал в ММА, мне было интересно испытать себя и в профессиональном боксе. Более того, наш поединок должен был стать со-главным событием вечера, и я искренне был рад разделить ринг со своим соперником.

Бой был согласован около месяца назад. Я дал свое согласие и ждал контракт. Но время шло, а окончательных условий все не было. И только сейчас мне начали говорить, что за поединок не предусмотрен никакой гонорар.

Кроме этого, мне сообщили, что я должен сам оплачивать перелет, проживание, питание и все остальные расходы. Более того, мне сказали, что я не могу взять с собой своего тренера и людей, которым доверяю, а должен выступать с командой человека, который предложил мне этот бой, представляя его клуб.

Честно говоря, за всю свою профессиональную карьеру, я уже сталкивался с подобными условиями. И знаю, какие эти люди изнутри на самом деле.

Взамен мне начали говорить и направлять внимание на мировую популярность, телевидение и на то, что на турнире будут присутствовать такие легенды, как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и многие другие. Делался акцент на том, что это большое событие и что меня увидит весь мир.

И, безусловно, я с большим уважением отношусь ко всем этим легендам и к масштабу самого события. Но, как бы это ни звучало, никакие громкие имена, никакие телевизионные трансляции и никакая мировая популярность не оплатят мою жизнь и жизнь моих близких, не покроют счета, не купят продукты, не помогут моим родителям и не выполнят тех обязанностей, которые мужчина несет перед своей семьей.