Промоутер: «Если бой Фьюри – Джошуа не состоится в Великобритании, позор всем причастным»
Президента Boxxer трудно не понять
Фьюри и Джошуа / Фото - LA Times
<drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="11d1f2ea-9a3a-490c-8fde-26dacdec4ada" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor>&NBSP;</drupal-entity><p>Британский промоутер <strong>Бен Шалом</strong> в интервью<em> talkSPORT</em> осудил планы провести бой между экс-чемпионами мира в супертяжелом дивизионе <strong>Тайсоном Фьюри</strong> (36-2-1, 25 KO) и <strong>Энтони Джошуа</strong> (30-4, 27 KO) в США.</p><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="bc7d20f0-b2ae-4b9e-977a-7dc8875af2d3" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor>&NBSP;</drupal-entity><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="ea2d5585-c985-40d4-8310-de234e6fe7ac" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor>&NBSP;</drupal-entity><p>Бой между британскими экс-чемпионами запланирован на 2026 год, фаворитом для проведения является Нью-Йорк.</p><p>Ранее <a href="https://xsport.ua/ua/boxing_s/news/u-brytaniyi-rozpovily-koly-ofitsiyno-oholosyat-mehafayt-fyuri-dzhoshua/">в Британии рассказали, когда официально объявят мегафайт Фьюри – Джошуа</a>.</p><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="40cadeb1-6696-4d78-9846-8db0d0df61d8" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor>&NBSP;</drupal-entity>