Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный и эпатажный Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), объяснил, что заставило его снова возобновить профессиональную карьеру. По словам британца, без его участия мировой бокс потерял свою привлекательность и драйв.

«Цыганский король» уверен, что он является главным двигателем интереса к этому виду спорта, и даже подкрепил свою тезу необычным аргументом — ссылкой на современные технологии.

Почему я вернулся в бокс? Очень-очень интересный вопрос, и на него есть только один правильный ответ. И правда в том, что я вернулся лишь по одной причине: чтобы снова сделать бокс великим. С тех пор как я завершил карьеру в пятый раз, более года назад, бокс для меня пошел на спад. Он стал довольно скучным. А бокс раскрывает свой максимальный потенциал, когда Тайсон Фьюри активно дерется. Это не мои слова, это слова самого умного искусственного интеллекта в мире — ChatGPT. Тайсон Фьюри

Tyson Fury wants to 'make boxing great again' 😅 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/WLHHmwGZUg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 16, 2026

Напомним, что следующее возвращение британца состоится уже 11 апреля. Соперником Тайсона станет представитель страны-агрессора арсланбек махмудов (21-2, 19 КО).

Фьюри снова поставил под сомнение поражения от Усика.