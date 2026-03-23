Усик: «Ми повертаемся в тренировочный лагерь»
23 мая украинец проведет бой против Рико Верхувена
Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в Instagram объявил о возобновлении подготовки к следующему бою. Соперником украинца станет звезда кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувен.
Бой запланирован на 23 мая, а местом проведения выбрана египетская Гиза.
Мы возвращаемся в тренировочный лагерь. Увидимся.
