Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал результат боя Усик — Верховен: «Легкая победа для украинца»
Поединок состоится 23 мая
Легендарный экс-чемпион мира, а ныне известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка в супертяжелом весе между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Слова приводит DAZN Boxing.
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions уверен, что разница в боксерском классе и опыте соперников слишком велика.
Легкая победа для Усика. Определенно, нокаутом.
Противостояние состоится в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».
