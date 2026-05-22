Денис Седашов

Легендарный экс-чемпион мира, а ныне известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка в супертяжелом весе между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Слова приводит DAZN Boxing.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions уверен, что разница в боксерском классе и опыте соперников слишком велика.

Легкая победа для Усика. Определенно, нокаутом. Оскар Де Ла Хойя

Противостояние состоится в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».

