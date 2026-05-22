Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) успешно прошел официальную процедуру взвешивания накануне поединка.

Даниэль выступит в андеркарде вечера бокса «Glory in Giza», главным событием которого станет историческая битва между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Оппонентом украинца в 10-раундовом поединке будет Бенджамин Мендес Тани (21-4-2, 14 КО).

Весы под Лапиным показали 78,8 кг, тогда как его соперник оказался несколько тяжелее — 79,1 кг.

Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Прямая трансляция вечера бокса в Украине будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».