Усик оказался на 11,5 кг легче Верховена перед поединком в Египте
Бой состоится 23 мая
Состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Во время процедуры спортсмены показали аналогичные результаты утреннего технического взвешивания. Вес 39-летнего украинца составил 105,8 кг, что является наибольшим показателем в его профессиональной карьере. 37-летний Верховен зафиксировал на весах 117,3 кг. Таким образом, нидерландец оказался на 11,5 кг тяжелее украинского боксера.
Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Прямая трансляция вечера бокса в Украине будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».