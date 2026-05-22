Денис Седашов

Состоялась официальная церемония взвешивания накануне поединка в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Во время процедуры спортсмены показали аналогичные результаты утреннего технического взвешивания. Вес 39-летнего украинца составил 105,8 кг, что является наибольшим показателем в его профессиональной карьере. 37-летний Верховен зафиксировал на весах 117,3 кг. Таким образом, нидерландец оказался на 11,5 кг тяжелее украинского боксера.

Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Прямая трансляция вечера бокса в Украине будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».