Денис Седашов

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал условие, при котором он согласится на третий бой против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО). Слова приводит The Stomping Ground.

Украинец ответил на вопрос о возможном завершении трилогии с британцем в своем характерном ироничном стиле.

— Ты будешь снова драться с Жадным пузом?

— Я?

— Да.

— Трилогия?

— Ты все еще её хочешь?

— Слушай, Жадное пузо, дай мне миллиард долларов и ты получишь трилогию.

Напомним, следующий поединок Александр Усик проведет 23 мая в Гизе (Египет), где его соперником станет Рико Верхувен.

