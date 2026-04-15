Бой за миллиард долларов? Усик назвал условие для третьего поединка с Фьюри
Украинец рассказал о своих финансовых аппетитах
44 минуты назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) назвал условие, при котором он согласится на третий бой против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО). Слова приводит The Stomping Ground.
Украинец ответил на вопрос о возможном завершении трилогии с британцем в своем характерном ироничном стиле.
— Ты будешь снова драться с Жадным пузом?
— Я?
— Да.
— Трилогия?
— Ты все еще её хочешь?
— Слушай, Жадное пузо, дай мне миллиард долларов и ты получишь трилогию.
Напомним, следующий поединок Александр Усик проведет 23 мая в Гизе (Египет), где его соперником станет Рико Верхувен.
